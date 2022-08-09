التصالح على مخالفات البناء.. إجراءات حكومية جديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" إجراءات حكومية جديدة للتصالح على مخالفات البناء. وقال رئيس الوزراء: "عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء"، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. وأكد مدبولى، أن الحكومة تحرص على دعوة ممثلى البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

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