حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 53 من اصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 2 وحتى 8 اغسطس الجارى.





وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، حملات على أسواق اللحوم، وتم ضبط 1500 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 69 الف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كذلك تم عقد 8 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على الزراعات المختلفة بنواحى المحافظة، وعلى رأسها محصول القطن كذلك مشاتل الفراولة بمركز شبين القناطر وعقد لقاءات مع المزارعين والتواصل معهم، كذلك تم زيارة مزرعة مطورة للانتاج الحيوانى بناحية بهتيم، والمجزر الملحق بها والتى تستخدم أحدث الطرق بداية من التربية وحتى التسمين والذبح، كما تم تفقد مزرعة للحلاب، كما تم عقد اجتماع مع مدير عام الارشاد الزراعى ومفتشى الارشاد بمراكز المحافظة للتأكيد على توفير مستلزمات الانتاج، والتوسع فى تنفيذ الندوات الإرشادية للمزارعين وكذلك أيام الحقل والتواجد المستمر مع المزارعين، والاشتراك مع جهاز المكافحة بالمركز للمرور المستمر على الزراعات الصيفية وخاصة زراعات الذرة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات، وتوعية المزارعين، كذلك تم ازالة (20) حالات تعد على الاراضى الزراعية، كما تواصل مديرية الطب البيطرى، أعمال التقصى الوبائى لمرض الحمى القلاعية باسواق الماشية وتوعية المربيين بأهمية التحصين ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوه ارشادية حول تأثير التغيرات المناخية السلبية وأثرها على الحاصلات البستانية.

كما تم المرور على الزراعات الصيفية بمراكز المحافظة، كذلك شنت مديرية الطب البيطرى 29 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 383 كجم لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 78 الف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وأكثر من 17 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 142 ندوة ارشادية و854 لقاء إرشادى.

وخلال هذا الاسبوع انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، من تحصين 26 ألف و732 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم عقد 27 ندوة ارشادية، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس لجنة من وزارة الزراعة لمتابعة زراعات الذرة الشامية واعطاء التوصيات الفنية بالتعاون مع إدارة المكافحة بالمديرية، كما أعلنت المديرية استمرار حملاتها للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وتم إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى المراقبة والجناين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد ندوة ارشادية حول محصول القطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، كما تم استكمال عمليات صرف الأسمدة للمزارعين، كما واصلت أعمال المكافحة للزراعات الصيفية، ومتابعه زراعات القطن والذرة والأرز، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القطن، والتنبيه باتباع التوصيات الفنية المقررة، كما تم عقد اجتماع مع الإدارة الزراعية بالزرقا حيث تم التنبيه بضرورة المرور على الزراعات الصيفية وضرورة توعية المزارعين والتواصل معهم، وتكثيف اعمال حماية الأراضى واحكام السيطرة على الزمام الزراعى والتصدى لأى حالة تعدى فى المهد، كما تم المرور على زراعات الذرة، والأرز.



كما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز الفيوم، سنورس، أبشواى، كما تم المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات الزراعية بمركز اطسا، كما اطلقت مديريتى الزراعة والطب البيطرى بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية فعاليات المؤتمر الموسع حول مرض الحمى القلاعية، كذلك واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، المرور على اسواق الماشية، وتنفيذ اعمال التقصى الوبائى، وتنفيذ أعمال التحصين، كما تم المرور على مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح، وكذلك مجزر وادى النسيم الألى للدواجن.

وعقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية بحضور أعضاء من جمعية الهلال الاحمر، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء لقاء مع رؤساء مجالس الجمعيات الزراعية بالمحافظة لتحديد آليات وضوابط صرف الأسمدة المدعمة، كما تم إطلاق المديرية قافلة زراعية تنموية لمدينة رأس سدر لنشر الممارسات الزراعية السليمة وزيارة عدد من المزارع، كما تم مواصلة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، فضلا عن المرور على الزراعات المختلفة وعقد لقاءات مع المزارعين، كذلك نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة اسوان، لقاءات إرشادية للمربين للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كذلك التأمين على الماشية المزايا وأهمية الترقيم والتسجيل ورعاية الحيوان.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 اصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.