القوات المسلحة توقع بروتوكولا مع جامعة الزقازيق لدعم المنظومة التعليمية

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فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة خريجى الكلية الجوية للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات)، أو درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)، وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة.
ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يتم توقيعه مع الجامعات المصرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بينهما وزيادة الإمكانيات ووضع مشروع للتعاون فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى لتعظيم الإستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد الفريق محـمد عباس حلمى قائد القوات الجوية على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى وعلوم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.
حضر مراسم توقيع البروتوكول أمين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ الشرقية وعدد من قادة القوات المسلحة.
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