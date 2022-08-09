الحقوا نظارة ببلاش يا طلبة الثانوية.. محل بصريات بيوزعهم تعويضاً لتعب سنة كاملة

انت الان تتابع خبرالحقوا نظارة ببلاش يا طلبة الثانوية.. محل بصريات بيوزعهم تعويضاً لتعب سنة كاملة والان مع التفاصيل

الحقوا نظارة ببلاش يا طلبة الثانوية بمناسبة نجاحهم

ياض -احمد صلاح- يريد العديد من الأشخاص مشاركة جميع طلاب الثانوية العامة فرحتهم، ويكون هذا عن طريق تقديم التهاني في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تقديم العديد من الهدايا والأفكار المختلفة من خلال أصحاب المحلات، ولذلك قرر صاحب محل أن يعطي جميع طلبة الثانوية العامة نظارات هدية نظراً إلى تفوقهم واجتهادهم طوال العام.

وسرد مدير لإحدى مراكز النظارات الطبية الشمسية أحمد هاني، انه يدعم جميع طلاب الثانوية العامة، وبدأت الفكرة من العام الماضي، وذلك لاختيار طالب متفوق حصل على نسبة عالية، وقال “دي كانت فكرة صاحب المحل، عشان يبقى الاختيار فيه شفافية، ومحدش يقول إنه تبعنا، بنعمل بوست والطلبة تعلق وتشارك، وبعدين بنعمل فرز لكل اللي علقوا عالمنشور، والطالب اللي جاب أعلى مجموع، بنتواصل معاه”.

نظارة من اختيار الطالب

وأكد أحمد في منشور يشمل على اختيار طالب ثانوي حاصل على مجموع كبير في هذا العام، وذلك لإعطائه النظارة التي يريدها، وتكون بأي مواصفات يختارها بدون أي حرج، وقال “إحنا لسه مخترناش ممكن بكرة أو بعد بكرة لسه مش عارفين، وبعدين هيجي المحل إن شاء الله، يتفرج على النضارات كلها، ويختار اللي تعجبه أياً كانت مواصفاتها أو أسعارها، دي هديتنا له على تعب سنة كاملة”.