أماكن التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.. سجلوا بسرعة عشان تلحقوا الكليات

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أماكن التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

رياض -احمد صلاح- يستعد جميع طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات الخاصة بهم للمرحلة الأولى بدءاً من يوم الخميس 11 أغسطس ليوم الإثنين 15 أغسطس 2022، وهذا يكون عن طريق الموقع الإلكنتروني المخصص للتنسيق وهو التابع إلى وزارة التعليم العالي ، وهي التي وضعت العديد من القواعد منها الحفاظ على الرقم السري المخصص لتسجيل الرغبات ولا يعرفه أي شخص آخر.

الكمبيوتر الشخصي للطالب ويكون متصل بالإنترنت.

المعامل الخاصة بالحسابات في الجامعات المصرية والكليات التابعة لها في كل المحافظات، وتفتح من الساعة الـ 9 صباحاً لـ 3 عصراً طوال أيام المرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الاولى

ويتم التسجيل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني والنقر على خانة تسجيل الرغبات ثم وضع رقم الجلوس والرقم السري الخاص بكل طالب، وتظهر كليات المرحلة الأولى ويختار الطالب الرغبات بالترتيب، وتظهر قائمة الرغبات التي تم تسجيلها فيتم مراجعتها والنقر على تسجيل.على تسجيل