القوى العاملة: تعيين 442 شاباً والتفتيش على 214 منشأة بالفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 32 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم ، وصرف 1131 جنيها رعاية صحية لـ 20 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد بالمنظومة. وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 442 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 شباب من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1491 من راغبي عمل منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة ، فضلا عن استخراج 286 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة. وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 214 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن عمل 5 حملات تفتيشية على 5 منشآت ، وعقد ندوة توعية . وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 73 منشأة ، يعمل بها 1798 عاملا ، وأسفر عن تحرير 33 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 6 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد . أما في مجال علاقات العمل ، قامت المديرية بتلقى 25 شكوى عمالية تم إحالة 9 شكاوى منها للقضاء ، وحفظ شكوتين ، وتبقى 14 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .