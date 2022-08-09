المجلس القومي للمرأة يختتم تدريب الأطباء حول الدليل الوطني لخدمات ضحايا ختان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية الثانية للأطباء على" الدليل الوطني لخدمات ضحايا ختان الاناث" ، والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، واستهدفت عدداً من الاطباء القائمين على وحدات المرأة الآمنة بكليات طب (أسيوط وبنها والقصر العيني والمنصورة) ، بحضور الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي للوحدة بالمجلس ، والدكتور ناصر الخولى - أستاذ أمراض النساء والتوليد وخبير الصحة الانجابية بالأمم المتحدة ، والمستشار احمد النجار – المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس ، واستمرت على مدار ثلاثة أيام .

أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي للوحدة بالمجلس على الدور الهام للقطاع الطبي في القضاء على المفاهيم المغلوطة والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

فيما عرض الدكتور ناصر الخولى أسباب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( الختان) وانواعها وموقف القانون المصري منها ، وكيفية تعامل الأطباء مع المشاكل الصحية التى تعانى منها الضحايا .

وفى جلسة عن الاجراءات القانونية ضد جريمة ختان الإناث أشار المستشار احمد النجار الى مواد القانون التى تجرم الختان ، وعرض التعديل الوارد على مواد التجريم ، ودور الطبيب في الحد من انتشار تلك الجريمة ،وبيان دور الطبيب في الابلاغ عن الجرائم التي يتصل علمه بها بمناسبة عمله.

وقد انتهى التدريب الى عدد من التوصيات منها اعداد منهج متكامل و موحد لطلبة كلية الطب عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( الختان) وأضراره ، وادوار فروع الطب المختلفة، وضرورة شمول امتحان مزاولة المهنة للأطباء الامتياز علي أسئلة لتقييم مستوي الوعي والمعرفة لصغار الأطباء حول تلك الجريمة و القوانين المتعلقة بها ، والاتفاق على بروتوكول موحد لطريقة التعامل مع السيدات المترددات على عيادات المرأة الامنة بالجامعات المختلفة ، والخروج باحصائيات سنوية حول المضاعفات الناتجة عن التعرض لتلك الجريمة ، وأن تتضمن الدورات التدريبية لمقدمى الخدمات الصحية على محتوى عن أخلاقيات المهنة عند التعامل مع ضحايا العنف و ختان الإناث.