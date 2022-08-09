البيئة: ضرورة التوصل لأفكار مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص فى تدوير المخلفات

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التشاورية الثانية التى عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرانس والخاصة بالتشاور حول المبادرة العالمية للمخلفات بحلول عام 2050 ومشاركة كل الدول الإفريقية وكيفية مساهمة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى كل الأنشطة الخاصة بالاستفادة من المخلفات.





وانعقدت جلسة التشاور بمشاركة فالونتان لافاى من المكتب الاستشارى للتنمية والإدارة رولان بيرجير، وعدد من شركاء التنمية، بالإضافة إلى مستشارة الوزيرة لإدارة المخلفات، الدكتورة نجوى القروى والعديد من المشاركين المعنيين والمهتمين بالمشاركة فى هذه المبادرة، من دول أخرى التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27، والتى تهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير إلى 50% من المخلفات الإفريقية بحلول عام 2050.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الجلسة التشاورية تدور حول موضوع مهم للغاية وهو إدارة المخلفات، فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل، لذا فهو فرصة لتحقيق تأثير فعلى حقيقى فى مجال مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى إدارةالمخلفات والاستفادة منها فى مجالات عدة، فبدون هذه المشاركة الفعالة لن ترى المبادرة النجاح، لا سيما أن المخلفات تؤثر بشكل سلبى على المجالات الاقتصادية والبيئية وتزيد من التغيرات المناخية، التى زادت حدتها بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدها ويعيشها العالم أجمع.

وأشارت د. ياسمين خلال الجلسة إلى ضرورة التوصل إلى أفكار مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلى فى إدارة وتدوير المخلفات والاستفادة منها فى مجالات عدة، لا سيما فيى مجال توليد الطاقة أو البيوجاز وغيرها، للاستغلال الأمثل للمخلفات.

كما أكدت ضرورة إيجاد مصادر تمويل مستدامة تضمن عدم توقف المبادرة واستمرارها دون أى عراقيل.

وأبرزت الوزيرة أهمية توفير التكنولوجيات الخاصة بإدارة وتدوير المخلفات للقطاع الخاص حتى يكون للمبادرة مردود كبير بمشاركة كل الدول الإفريقية، وتحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فيها.

اهتم المشاركون فى الجلسة بالعرض التفصيلى للمبادرة، الذى تم عرضه، للتعريف بكيفية المشاركة والاهداف وخارطة الطريق المقبلة للمبادرة.

كما أعلن المشاركون عن انعقاد جلسة أخرى فى السادس من سبتمبر المقبل لمتابعة أفكار القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى إفريقيا للمساهمة فى إدارة المخلفات.