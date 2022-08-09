جامعة الملك سلمان الدولية تعلن تخفيض 50% من قيمة السكن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن تخفيض 50% من قيمة السكن الجامعى للطلاب المُلتحقين بفروع الجامعة الثلاث بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وذلك فى إطار التيسير على أسر الطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.





وأوضح أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تطرح عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعى 2022/2023، ففى مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبرانى"، وهندسة الذكاء الاصطناعى)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعى)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول).

وتابع: مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتى فى المناطق الصحراوية)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D)، مجال الطب البيطرى (برنامج الطب البيطرى)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونُظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمُنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).

الجدير بالذكر أنه يتم عقد اختبارات القبول بالجامعة يوم الإثنين من كل أسبوع، وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المُعادلة والثانوية العامة)، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار، ويتم إعلان نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع.

كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة، كما أن نظام القبول يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدى)، كما أن الموقع الإلكترونى المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية من هنا يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المُتقدمين، حيث يحتوى على فيديوهات إرشادية وتعليمات حول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات ويقدم إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة.