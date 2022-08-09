غرفة مركزية لمتابعة الموجة 20 لإزالة التعديات على الأراضى بالمنيا

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة"، والتى ستبدأ خلال الفترة من 13 أغسطس الجارى وحتى 1 سبتمبر، بجميع المراكز والمدن.





وأكد القاضى، الاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكل أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كل المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كل أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة تنفيذ كل حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.