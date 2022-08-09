مواعيد فتح معامل تنسيق الجامعات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - تبدأ معامل التنسيق بالجامعات، استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة، الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تفتح معامل تنسيق الجامعات من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا حتى 15 أغسطس.





تنسيق الكليات 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالى، عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2022، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% فأكثر، حيث يبلغ عدد الطلاب 22 ألفا و475 طالبا وطالبة.

والقبول بالجامعات والمعاهد، سيكون عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مجانا من خلال الموقع التالى من هنا على أن يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع.

الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2022

والحد الأدنى للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألفا و220 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب 80 ألفا و63 طالبا وطالبة.

موعد فتح معامل تنسيق الجامعات

ويتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من الخميس 11 أغسطس الجارى، وحتى الاثنين 15 أغسطس.

ويتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، والتى سيتم فتحها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حيث لن يُسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

تيسرات التنسيق الإلكترونى

وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى أخر يوم للمرحلة، حيث أتاح التنسيق الإلكترونى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور فى العديد من الأمور منها:

الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء فى إدخال البيانات.

وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، كذلك تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وتمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.