أرخص مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2023.. شوف أنت ناوي على أيه وقدم

انت الان تتابع خبرأرخص مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2023.. شوف أنت ناوي على أيه وقدم. والان مع التفاصيل

أرخص مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2023

رياض -احمد صلاح- يقوم الأعلي للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بعقد اجتماعه الدوري لمناقشة العديد من الموضوعات، بحضور رؤساء الجامعات أثناء الأيام القادمة، ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور حالياً عن أرخص مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2023.

وبدأ العديد من أولياء الأمور في البحث عن مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن أبرز البحث الذي جاء على جوجل أرخص الجامعات الذي يريد معرفتها الأباء والأمهات والطلاب، وتأتي كما يلي:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

– الصيدلة: 72 ألف جنيه.

– الطب البشري: 130 ألف جنيه.

– طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

– العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

– الهندسة: 55 ألف جنيه.

– كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

– الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين

– كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

– اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

– كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

– الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين.

– كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

– كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2022-2023

– طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

– التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

– الهندسة: 58 ألف جنيه.

– الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

– إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

– الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

– الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

– الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

– الحاسبات: 51 ألف جنيه.

– العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

– اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

– التمريض: 35 ألف جنيه.

– الهندسة: 46 ألف جنيه.

– الإدارة: 42 ألف جنيه.

– الطب البشري: 120 ألف جنيه.

– العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

– طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

– الإعلام: 42 ألف جنيه.

– الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

– الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة “ميريت” 2022-2023

– العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

– الصيدلة: 65 ألف جنيه.

– الطب البشري: 120 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022

– صيدلة: 98 ألف جنيه.

– الهندسة: 56 ألف جنيه.

– العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

– الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

– إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

– الصيدلة: 85 ألف جنيه.

– الهندسة: 80 ألف جنيه.

– علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

– طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

– العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

– الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

– اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

– تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

– الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

– الهندسة: 60 ألف جنيه.

– كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية

– الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

– التمريض: 25 ألف جنيه.

– السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

– الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.