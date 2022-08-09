أرخص مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2023.. شوف أنت ناوي على أيه وقدم

أرخص مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2023
وبدأ العديد من أولياء الأمور في البحث عن مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن أبرز البحث الذي جاء على جوجل أرخص الجامعات الذي يريد معرفتها الأباء والأمهات والطلاب، وتأتي كما يلي:
- مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022
– الصيدلة: 72 ألف جنيه.
– الطب البشري: 130 ألف جنيه.
– طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.
– العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.
– الهندسة: 55 ألف جنيه.
– كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.
– الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين
– كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.
– اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.
– كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.
– الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين.
– كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.
– كلية التمريض: 36 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2022-2023
– طب الأسنان: 124 ألف جنيه.
– التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.
– الهندسة: 58 ألف جنيه.
– الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.
– إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.
– الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.
– الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.
– الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.
– الحاسبات: 51 ألف جنيه.
– العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.
– اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.
- مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023
– التمريض: 35 ألف جنيه.
– الهندسة: 46 ألف جنيه.
– الإدارة: 42 ألف جنيه.
– الطب البشري: 120 ألف جنيه.
– العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.
– طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.
– الإعلام: 42 ألف جنيه.
– الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».
– الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة “ميريت” 2022-2023
– العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.
– الصيدلة: 65 ألف جنيه.
– الطب البشري: 120 ألف جنيه.
- مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022
– صيدلة: 98 ألف جنيه.
– الهندسة: 56 ألف جنيه.
– العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه
– الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.
- مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023
– إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.
– الصيدلة: 85 ألف جنيه.
– الهندسة: 80 ألف جنيه.
– علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.
- مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023
– طب الأسنان: 100 ألف جنيه.
– العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.
– الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.
– اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.
– تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.
– الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.
– الهندسة: 60 ألف جنيه.
– كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية
– الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.
– التمريض: 25 ألف جنيه.
– السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه للشعبة العربية.
– الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.