وزير الأوقاف: الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الخطاب الوسطى وداعمه

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن "بعد استعادة المساجد من أيدى الجماعات التى اختطفتها وسيطرت على الكثير منها لسنوات طوال وحاولت صبغتها بأيدولوجيتها، عادت صروحا عظيمة للوسطية والاعتدال وملاذا فكريا آمنا للنشء والشباب وسائر أبناء المجتمع".





وأضاف وزير الأوقاف - فى تصريحات له على صفحته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" - "أن المساجد صارت واحة عظيمة لتلاوة كتاب الله وخدمة المجتمع، من البرنامج الصيفى للطفل، إلى مقارئ القرآن الكريم، إلى مقارئ كبار القراء، فالدروس العامة والمنهجية، فالأسابيع الثقافية والقوافل الدعوية، فالمكتبات العامة ومكتبات الطفل، فمراكز الثقافة الإسلامية، ومركز الثقافة الإسلامية لغات، ومركز إعداد محفظى القرآن الكريم، والأمسيات الدينية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، وليس انتهاء بمجالس الإقراء".

وتوجه الوزير بالشكر إلى كل من ساند ودعم وأسهم فى نشر صحيح الدين بفكر وسطى مستنير وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الخطاب الوسطى وداعمه، سائلا الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل من كل من أسهم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله عملا مباركا ومتقبلا، وأن يرزقنا جميعا فيه المزيد من العون والسداد والتوفيق، وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يشملنا بمزيد من فضله وستره ورضاه، وأن يجعل عملنا هذا بابا واسعا لمرضاته سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن "ما يحدث من نهضة دعوية وسطية مستنيرة مباركة بمساجد مصر يجعلنى أشعر بفضل الله عز وجل أولا، وأفخر بما وصل إليه حال أئمتنا بالمساجد داخل مصر وفى تمثيلهم المشرف لنا خارج مصر، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة كل رقى وتقدم وازدهار".

وفى تغريدة أخرى، قال الدكتور محمد مختار جمعة إنه سيتم عقد مقرأة كبار القراء بحضور كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الساعة العاشرة صباح بعد غد الخميس بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، مؤكدا أن الدعوة مفتوحة للحضور لسماع كبار القراء مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى.