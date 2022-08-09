الأنبا دانييل يرسم قمصا بأستراليا

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها، القداس الإلهى، بكنيسة القديس مار مرقس والشهيد مار جرجس، بمدينة بيزين بولاية كوينزلاند، التابعة لإيبارشية سيدنى، بأستراليا.





ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس بيشوى وصفى كاهن الكنيسة ذاتها فى رتبة القمصية. وشارك فى الصلوات الراهب القمص موسى الأنطونى وكيل ولاية كوينزلاند.

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