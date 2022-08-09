تعيين 442 شابا والتفتيش على 214 منشأة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 32 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم، وصرف 1131 جنيها رعاية صحية لـ 20 عاملا، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد بالمنظومة.





وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المديرية قامت بتعيين 442 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 7 شباب من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1491 من راغبى عمل منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، فضلا عن استخراج 286 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - فى تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى- إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، بالتفتيش على 214 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عمل 5 حملات تفتيشية على 5 منشآت وعقد ندوة توعية.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 73 منشأة يعمل بها 1798 عاملا، وأسفر عن تحرير 33 محضراً للمنشآت المخالفة وبحث 6 شكاوى فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما فى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 25 شكوى عمالية تم إحالة 9 شكاوى منها للقضاء وحفظ شكوتين وتبقى 14 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.