بيان عاجل من الرى بشأن انخفاض مناسيب المياه فى بحيرة فطناس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنها تنفذ حاليا العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيرى المتشقق" نتيجة الحفر العشوائى للآبار، حيث يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسى لإنتاج مياه الرى بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلبا على هذه الأراضى، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاما.

وقد بدأت الوزارة فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة، حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر، ما أدى لانخفاض مناسيب المياه بالبرك والمصارف ومنها منطقة "فطناس" ومحيط منطقة "تحزرتى"، لا سيما خلال الفترة الحالية من العام والتى تصل فيها درجة البخر للذروة، وهو الأمر الذى انعكس إيجابيا على الأراضى المتاخمة لبركة سيوة والتى تضررت سابقا وتدهورت انتاجية المحاصيل فيها (النخيل والزيتون) بسبب ارتفاع مناسيب المياه الأرضية.

وتجدر الإشارة لعودة المناسيب للزيادة تدريجياً مع حلول فصلى الخريف والشتاء ولكن باتزان حسن، وبدون حدوث ازدحامات مائية كما كان يحدث قبل بدء تنفيذ هذه الأعمال.

وبالتوازى مع هذه الاجراءات يتم العمل على تعليه وتدعيم وتكسية العديد من جسور المصارف بالواحة لاستيعاب كميات مياه الصرف الزراعى الزائدة وحماية الأراضى من الغرق والتدهور، مع المضى قدماً فى إتمام أعمال مشروع المسار المفتوح لنقل كميات من مياه هذه المصارف إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة، كما يجرى حاليا دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى التى سيتم توجيهها إلى خارج الواحة لاستصلاح مساحات إضافية من الأراضى الزراعية، بحسب البيان.

وشددت "الرى" على أن هذه الإجراءات تهدف لعودة مناسيب المياه بالواحة لوضعها الطبيعى وبدون الإضرار بالأراضى المتاخمة لبحيرة فطناس وغيرها من المناطق ذات الطبيعة البيئية الخاصة.