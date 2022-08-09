«من أجل السلام جئنا».. تفاصيل مشاركة 4 مصريين فى البرلمان العربى للطفل

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن إيفاد 4 أطفال للمشاركة فى جلسات البرلمان العربى للطفل، وذلك فى أعمال دورته الثانية تحت عنوان "ثقافة الأمن الغذائى" ضمن الوفود العربية المشاركة من 17 دولة، والذى امتد عمله لمدة أسبوع بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات.





وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس قام باختيار الأطفال الأربعة وهم: كنزى محمد عبد الله، ومحمد سيد عبد اللطيف، ومريم ميلاد شحاتة، ومهاب حسنى، ممثلين لأطفال جمهورية مصر العربية، بصحبة ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إسماعيل النكلاوى، بناء على عدد من الاختبارات أجريت فى هذا الشأن.

وأشاد "توفيق" بالجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة بالاهتمام بالطفل العربى، وبالبرلمان الذى يضم ممثلين عن أطفال الوطن العربى أجمع، ويعد نهجا متميزاً يمكن الأطفال من تولى القيادة فى المستقبل من خلال تعزيز دور وآليات مشاركة الأطفال، وخلق بيئة ملائمة تدعم حقوق الطفل والتنشئة السياسية للأجيال الناشئة، وتعمل على إكسابهم مهارات الممارسة الحقيقية للديموقراطية وتؤهلهم لبناء مجتمعاتهم.

وأكد "توفيق" أن اللجنة التنظيمية للبرلمان العربى للطفل رحبت بوفد أطفال جمهورية مصر العربية المشاركين فى أعمال الدورة الثانية، والتى تضمنت ورش عمل ومحاضرات وزيارات، وتخريج المنتسبين للدبلوم المهنى لمهارات العمل البرلمانى ودبلوم تطوير مهارات فرق العمل الإشرافية والقيادية انتهاء بعقد الجلسة الرابعة والختامية فى الثلاثين من شهر يوليو2022 فى مقر المجلس الاستشارى.

وقدم الأطفال أعضاء وعضوات البرلمان آرائهم حول موضوع الجلسة، وبينوا أهميته فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير الغذاء للأطفال العرب.

وفى مداخلات الجلسة الرسمية أكدت العضو كنزى محمد عبد الله، أن مشكلة الأمن الغذائى تكمن فى محورين هما أسعار المواد الغذائية والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، التى من شأنها رفع القيمه المضافه للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق، واقترحت استحداث لجنة ضمن لجان البرلمان العربى للطفل بهدف نشر ثقافة الأمن الغذائى ويكون أعضاء البرلمان الحاليين ونادى الأعضاء السابقين، وتفعيل دور الفئات المجتمعية المختلفة فى تحقيق ثقافه الأمن الغذائى من خلال إنشاء هيئة مستقلة للغذاء لوضع نظام للوطن العربى لنقص ملوثات الغذاء خاصة فى مراحل الإنتاج.

وأوصى العضو محمد سيد عبد اللطيف، بضرورة الدعوة إلى السلام فى جميع البلاد العربية، والقيام بمبادرات وحملات تدعو إلى السلام بعنوان "من أجل السلام جئنا"، والدعوة إلى خفض معدلات الإنجاب فى البلاد العربية والقيام بحملات ومبادرات مثل التى تقوم بها الحكومة المصرية حملة 2 كفاية، نظرا لوجود قلة فى الإنتاج الزراعى فى وطننا العربى، ورفع وعى أطفال العرب لترشيد استهلاك الغذاء بما يتناسب مع احتياجاتهم الغذائية الاساسية لهم.

وأكد العضو مهاب حسنى، ضرورة عمل عقوبات على من يسئ استخدام الأنهار فى الوطن العربى ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وإقامة السدود للاستفادة القصوى من المياة العذبة فى الوطن العربى، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية المطلوب توفرها فى الوطن العربى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمواد الغذائية، وزيادة مراكز تحلية مياه البحار فى الوطن العربى بما يتناسب مع الرقعة الزراعية، والعمل على دعم الشراكات بين الدول العربية من خلال تقديم دعم للدول ذات الامكانيات المادية المرتفعة للدول التى بها أراضى زراعية خصبة ولا يوجد لها إمكانيات لزراعتها من خلال توفير الآلات والمعدات اللازمة للزراعة وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعى بتلك الدول.

كما أوصت العضو مريم ميلاد شحاتة، أهمية هيكلة ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تدريب العاملين على أساليب الزراعة العالمية الحديثة، استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى تطوير قطاع المياه وأيضاً إقامة مجتمعات زراعية متكاملة بهدف رفع نسبة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين، نشر الثقافة الغذائية والتوعية بالعادات الغذائية الصحية من خلال أطفال البرلمان العربى للطفل بالوطن العربى.