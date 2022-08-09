تحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات 101 عامل مصرى غادروا الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 101 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وقال سعفان، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن المستحقات بلغت 153 ألفا و789 دولارا، أى ما يعادل 2 مليون 935 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويتواصل المكتب تباعا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" للسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأكد الملحق العمالى بالأردن، أنه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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