5 ملايين جنيه دعم لـ17 مدرسة استعدادا للعام الدراسى بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 وبالمتابعة المستمرة والفعالة من من محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ووجه مختار، وفقا لبيان صحفى، المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية بالتنسيق مع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، بوضع برنامج عمل وخطة بأولويات المدارس التى فى حاجة إلى توصيل المرافق لها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه مختار، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة؛ لبدء العمل نحو توصيل المرافق للمدارس التى تم تحديدها وفق خطة الأولويات التى تم إقرارها.

وأكد مختار، أن المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا فى التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المركزية بالقاهرة لتحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية فى جميع قطاعات المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة.