بدء إدخال «الاسكوتر الكهربائى» للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن "الاسكوتر الإسعافى" يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، ويتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة فى الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف "قائد الاسكوتر"، وبحوزته حقيبة "الإسعافات الأولية" التى تحتوى على المستلزمات الطبية، وذلك بشكل أولى لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

وأكد أن "الاسكوتر الكهربائى" يساهم فى سرعة إسعاف المصابين، بالإضافة لكونه صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائى و يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أى عادم نهائيًا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن الدفع بذلك الاسكوتر الإسعافى فى الوقت الحالى يتوافق مع توجهات الدولة التى تضع نصب أعينها الحفاظ على البيئة ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة، وبما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، لافتًا إلى التوسع فى تلك الخدمة وعرض ذلك النموذج بقمة المناخ cop27.

وأضاف جاد، أن هيئة الإسعاف المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال بناء 77 محطة طاقة شمسية بعدد من أفرعها للبيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.