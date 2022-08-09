وزيرة التخطيط تبحث مع وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى مجالات التعاون (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشادت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء بفكرة تأسيس التحالف وما حققه خلال الأشهر الماضية، مشددة على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى فى جميع الملفات.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط، أهم مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها وأهم المجالات التى تمثل فرصا للتعاون مع التحالف، وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف تحسين خصائص السكان وضبط النمو السكانى.

وأكدت الوزيرة، أن التحالف يستطيع أن يلعب دورا مهما فى عدة محاور، منها التمكين الاقتصادى والتوعية وبناء الوعى لدى المواطنين بخطورة الأزمة السكانية.

كما استعرضت المشروع القومى "حياة كريمة" وسبل تعميق التعاون مع التحالف، ووضع آليات لمساهمة التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى منظومة المتابعة ورصد الاحتياجات الفعلية للمواطن، والمساهمة فى تحقيق أعلى معدلات الفاعلية للتدخلات التى تقوم بها الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى رؤية مصر 2030، وضرورة أن يلعب المجتمع المدنى دورا أساسيا فى تحقيقها باعتباره الضلع الثالث فى المثلث الذهبى لتحقيق التنمية إلى جوار الحكومة والقطاع الخاص.

واستمعت الوزيرة، لمداخلات أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مشيدة بالأفكار التى تم طرحها، وأكدت أن الدولة ستسعى لتفعيل الاستفادة القصوى من قدرات التحالف ودعم التشبيك والتنسيق مع المجتمع المدنى فى مجالات عديدة، على رأسها الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جميع قيادات الوزارة بفتح قنوات تواصل وتعاون مع التحالف، وبناء شراكة فاعلة فى الملفات ذات الاهتمام المشترك.