إزالة 27 حالة بناء مخالف رصدت بمنظومة المتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال إزالة 27 حالة بناء بالمخالفة تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، والتى نفذتها الوحدات المحلية وإدارة المتابعة والجهات الأمنية.





وتم إزالة 5 حالات بدمياط و3 بكفر سعد وحالة أخرى بمدينة ميت أبو غالب و18 حالة بكفر البطيخ، وذلك خلال الحملات المنفذة على مدار 8 أيام متتالية. وأكدت الدكتورة منال عوض، التصدى الحاسم لأى حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وإزالة أى حالة يتم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية فورا.

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