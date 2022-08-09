توجيهات الرئيس بتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على توجيه الرئيس الأمريكى جو بايدن الشكر للرئيس السيسى على دوره فى وقف إطلاق النار فى غزة.

وفى التفاصيل، أفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع اللواء أح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدى إليكتريك للبنية التحتية والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك.

ونقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة؛ لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، مشيرة إلى طلب الرئيس بالتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية.

كما نقلت صحف القاهرة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية القول: إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لجهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة، موضحا أن الاجتماع شهد استعراضا لجهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص فى توطين الصناعة، خاصة فى قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما فى ذلك أجهزة الرى الحديثة، بما يساهم فى تعظيم قيمة المكون المحلى فى تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أنه تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم فى المياه والزراعة الذكية، والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التى تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الرى، واتصالا بالزراعة واستصلاح الأراضى تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك فى إطار المشروع القومى للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين فى مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التى تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وفى شأن رئاسى آخر، سلطت صحف القاهرة الضوء على توجيه الرئيس الأمريكى الشكر للرئيس السيسى على دوره فى وقف إطلاق النار فى غزة.

وذكرت الصحف أن الرئيس الأمريكى وجه الشكر إلى الرئيس السيسى وكبار المسئولين المصريين الذين اضطلعوا بدور مركزى فى الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية.

كما نقلت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة، مثنيا على مصر لما بذلته من جهود بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة فى استعادة الهدوء.

ونشرت صحيفة (الجمهورية) وقائع اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، القول إن الاجتماع استعرض متابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جمال عوض، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظ بور سعيد عادل الغضبان، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية، كما تناول تقريرا حول الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى، والتى تشمل محافظات (بورسعيد والسويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء) والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذى لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية.

وفى شأن آخر تناوله اجتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وتنتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكن الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.

وفى شأن حكومى آخر، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتى تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.

واشارت (الأخبار) إلى أنه - خلال الاجتماع - عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضى بجزيرة الوراق، وموقف استلام الاراضى.

عسكريا.. وتحت عنوان "القوات المسلحة تحتفل بتخريج فنيين مرشحين للعمل بالسكة الحديد" ذكرت صحيفة (الشروق) أن الكلية العسكرية التكنولوجية احتفلت بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

اقتصاديا.. وتحت عنوان "الملا: فرص بترولية واعدة فى الصحراء الغربية" نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد وزير البترول طارق الملا أن شركة (أباتشى) العالمية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، سواء لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة أو لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة، فى ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى، والتى أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البترول عالميا شجعت الشركات لتكثيف أنشطتها وتحقيق الاستفادة مـن هـذه الأسعار، مضيفا أن (أباتشى) تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول منذ أكثر من 25 عاما، حققت خلالها نتائج متميزة.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال استقبال وزير البترول رئيس شركة (أباتشى) العالمية جون گریستمان، والذى يزور مصر حاليا، حيث تم بحث مجالات عمل الشركة فى مصر بمناطق امتيازها بالإضافة إلى خططها خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة أنشطتها فى مصر وزيادة الإنتاج، فضلا عن تطوير منظومة العمل بالشركتين المشتركتين مع أباتشى (خالدة وقارون) فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى هذا الإطار خلال مؤتمر "إيجبس 2022 وتفعيل دمج الشركتين.

محليا.. تحت عنوان "عبدالعاطى: الدولة تبذل مجهودا لتنمية الصعيد" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير الموارد المائية والرى د.محمد عبدالعاطى قوله إن الدولة تبذل جهودا ضخمة فى مختلف المحافظات خاصة بالوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير (حياة كريمة) للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع د.رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وأضافت (الجمهورية) أن وزير الرى أوضح أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ 368 مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل، ترع ومساقى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الأبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتحديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل.