قرار جمهورى بتعيين 115 نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - كما تضمن القرار تعيين 155 من الوكلاء العامين لهيئة النيابة الإدارية فى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية. وتضمن القرار أيضا تعيين 244 من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة أ فى وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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