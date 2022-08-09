طقس اليوم.. سقوط أمطار على منطقتين وهذه درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، ويزيد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسود اليوم شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

الظواهر الجوية اليوم

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 20

نويبع 38 28

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 30

مرسى علم 39 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 30

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 39 28

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28