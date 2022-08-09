وزير التموين يتوجه اليوم إلى محافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - يقوم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية إلى محافظة بني سويف، بصحبه خلالها الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين أحمد كمال، إن جولة المصيلحى تأتى فى إطار جولاته الأخيرة لعدد من محافظات الجمهورية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت التموينية. وأضاف: "من المقرر أن يقوم وزير التموين اليوم بافتتاح السجل التجارى المميز ببندر بنى سويف التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية وكذلك افتتاح 6 فروع سجل تجارى مميزة بالفيديو كونفرانس بعدد من المحافظات". وتابع: "تشمل كذلك الجولة زيارة مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة بني سويف الجديدة والذى يقدم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين بنظام إلكتروني متكامل في اطار منظومة التحول الرقمي التى تنفذها وزارة التموين، وفى إطار حرص الوزارة علي توافر السلع الأساسية والتموينية وإتاحتها بكافة المنافذ يقوم المصيلحى بتفقد فرع هايبر ماركت "مجمع استهلاكى" ببنى سويف والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية". ولفت متحدث التموين إلى أن جولة الوزير تشمل زيارة وتفقد مجمع مطاحن مصر الوسطى والذى يضم مطحنين وصومعة تابعين لـ شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك سيتم المرور على صومعة كوم أبو راضى بمركز الواسطى التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين. يرافق على المصيلحى فى جولته الميدانية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، والدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة، ووصفى جابر، وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف.

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