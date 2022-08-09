التأمين الصحى الشامل.. السبكى: تسجيل أكثر من 4.5 مليون مواطن حتى الآن

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عددًا من المؤشرات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذى لـ هيئة التأمين الصحى الشامل، والدكتورة مى فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكى أن عدد المسجلين بالمنظومة من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى أغسطس الجارى وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مواطن ورقيًا وإلكترونيًا، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، ما يقرب من 13 مليون خدمة طبية، وإجراء أكثر من 196 ألف عملية جراحية، وما يقرب من 6 ملايين خدمات طب أسرة، من خلال 21 مستشفى، و134 مركزا ووحدة طب أسرة، ومجمع عيادات، موجودة بتلك المحافظات الثلاث.

تناول الدكتور أحمد السبكى، الموقف الإنشائى والتجهيزات للمنشآت التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن إجمالى عدد المنشآت بتلك المحافظات وصل إلى 362 منشأة، تضم مستشفيات ووحدات ومراكز ووحدات طب أسرة، منها 304 منشآت جاهزة للإستلام ومُسلمة.

وأشار السبكى، أنه فيما يتعلق بموقف التسجيل والاعتماد، وصل عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة إلى 103 منشآة، منها 37 وحدة ومركزًا معتمدًا، و 8 مستشفيات معتمدة أيضًا، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالتحول المؤسسى ونقل التبعية، فإن عدد المنشآت وصل إلى 155 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى الخطوات الخاصة ببدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وموقف المنشآت الصحية التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بتلك المحافظات.

وتطرق الاجتماع، إلى عرض الموقف التنفيذى لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، حيث تم استعراض موقف منظومة مقدمى الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية"، ومنظومة التسجيل والاعتماد "هيئة الاعتماد والرقابة"، ومنظومة التسويات المالية "هيئة التأمين الصحى الشامل".

واستطرد الاجتماع، أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحى لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، أنه تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وأنه فيما يخص الربط البينى اللحظى بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومى، فقد تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل فى هذا الشأن.

وأشار الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحى لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل، وأنه بالنسبة لحل مشكلة الكول سنتر والقدرة على التعامل مع زيادة الأحمال، فقد قامت الشركة المسئولة بزيادة عدد مستقبلى المكالمات من 90 إلى 140 شخص، بالإضافة إلى تشغيل خدمة "الواتس آب" كوسيلة مساعدة بنهاية الشهر الجارى، وأنه فيما يتعلق بملف تسجيل المنتفعين من خلال البريد وبوابة مصر الرقمية، فإنه تم إعداد الخدمة على منصة مصر الرقمية وتم إرسال قائمة المكاتب لهيئة التأمين وفى انتظار الخطة التنفيذية.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التزام المستفيدين فى محافظة بورسعيد بسداد الاشتراكات لتمكين المنظومة من أداء الأدوار المطلوبة منها فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأنه سيتم منح مهلة محددة بنهاية الشهر الجارى، قبل أن يتم الاضطرار لإيقاف الخدمات غير الطارئة، كما تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هناك رسائل نصية يتم إرسالها للمشتركين على هواتفهم بهذا المضمون.