القاهرة تبدأ خطة متكاملة لتقليل استخدام الطاقة بالمبانى الحكومية (صور)

جدة - نرمين السيد - وشدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جميع أجهزة المحافظة "الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات"، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية، والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة الغير ضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية. يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة القاهرة لتنفيذ توجيهات الدولة بترشيد الطاقة بدأت بالأجهزة التنفيذية.

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