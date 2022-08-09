إنفوجراف- لطلاب الثانوية العامة 2022.. الخطوات الصحيحة للتظلم على النتيجة

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جدة - نرمين السيد - ويبحث طلاب الصف الثالث الثانوى، عن خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، عقب ظهور النتيجة منذ يوم 6 أغسطس 2022.
ويوضح الإنفوجراف التالى الخطوات الصحيحة للتظلم على نتيجة الامتحانات:
يذكرأنه بعد قبول طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، يحضر الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزى أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة، ويتم الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
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