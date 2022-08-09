بدء تقليل استهلاك الطاقة بمختلف المبانى التابعة لمحافظة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت الأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة القاهرة اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين تطبيق خطة متكاملة لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية التابعة للمحافظة.





وأكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال -فى بيان- أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة القاهرة لتنفيذ توجيهات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة. و شدد على جميع أجهزة المحافظة "الديوان العام، الأحياء، مديريات الخدمات" باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية.

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