عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: الحرارة ستتجاوز 44 درجة

جدة - نرمين السيد - كما تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. وحذرت الأرصاد من ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية. وكذلك تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. ويشهد غدا الثلاثاء والأربعاء فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. درجات الحرارة غدا الثلاثاء 9 أغسطس 2022 القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 أما المحسوسة 38 السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42 شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40 جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 44 الأربعاء 10 أغسطس 2022 القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 34 أما المحسوسة 37 السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42 شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40 جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44 الخميس 11 أغسطس 2022 القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 أما المحسوسة 36 السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41 شمال الصعيد العظمى 36 أما المحسوسة 38 جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43 الجمعة 12 أغسطس 2022 القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 أما المحسوسة 35 السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 35 جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42 شمال الصعيد العظمى 37 أما المحسوسة 39 جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43 السبت 13 أغسطس 2022 القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 أما المحسوسة 36 السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 40 شمال الصعيد العظمى 36 أما المحسوسة 38 جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42 الأحد 14 أغسطس 2022 القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 34 أما المحسوسة 37 السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41 شمال الصعيد العظمى 37 أما المحسوسة 39 جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42 أما متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة فهى كالآتى: القاهرة والوجه البحرى 75-85 ليلا، أما نهارا 35-40 السواحل الشمالية 85-90 ليلا، أما نهارا 55-65 جنوب سيناء 60-65 ليلا، أما نهارا 30- 35 شمال الصعيد 55-60 ليلا، أما نهارا 20-25 جنوب الصعيد 30-35 ليلا، أما نهارا 10-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: الحرارة ستتجاوز 44 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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