أخبار مصرية

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: الحرارة ستتجاوز 44 درجة

0 نشر
أيمن مكى 2022-08-08 23:26 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد - كما تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد من ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية.

وكذلك تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد غدا الثلاثاء والأربعاء فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 9 أغسطس 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 أما المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 44

 

الأربعاء 10 أغسطس 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 34 أما المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44

 

الخميس 11 أغسطس 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 أما المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 36 أما المحسوسة 38

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43

 

الجمعة 12 أغسطس 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 أما المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 37 أما المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43

 

السبت 13 أغسطس 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 33 أما المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 36 أما المحسوسة 38

جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42

 

الأحد 14 أغسطس 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 34 أما المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 37 أما المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42

 

أما متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة فهى كالآتى:

القاهرة والوجه البحرى 75-85 ليلا، أما نهارا 35-40

السواحل الشمالية 85-90 ليلا، أما نهارا 55-65

جنوب سيناء 60-65 ليلا، أما نهارا 30- 35

شمال الصعيد 55-60 ليلا، أما نهارا 20-25

جنوب الصعيد 30-35 ليلا، أما نهارا 10-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: الحرارة ستتجاوز 44 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا