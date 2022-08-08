الخارجية الصينية: نقدر جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق للنار فى غزة

جدة - نرمين السيد - أعرب وانج وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية عن تقديره لجهود الجانب المصرى للتوصل إلى وقف إطلاق للنار فى غزة، واصفا الوضع بأنه مازال هشا فى الوقت الحالى مطالبا جميع الأطراف، لاسيما الجانب الإسرائيلى، بممارسة ضبط النفس، واتباع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتجنب تصعيد التوتر مرة أخرى، والحفاظ على استقرار الوضع الفلسطينى الإسرائيلى.





وأضاف فى تصريح وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن بكين تعارض بشدة وتدين كل أعمال العنف التى تستهدف المدنيين حيث تسبب الصراع الأخير بين إسرائيل وفلسطين فى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدا أن السبب الأساسى للصراعات المتكررة بين إسرائيل وفلسطين هو غياب تطبيق حل الدولتين والإنكار طويل الأمد للنداء المشروع للشعب الفلسطينى بإقامة دولة مستقلة. وأكد أن الصين تدعو إلى مؤتمر سلام دولى أكثر موثوقية وتأثيرًا على نطاق أوسع للعمل من أجل حل دائم وعادل لقضية فلسطين على أساس حل الدولتين وأنها ستواصل دعمها القوى للفلسطينيين فى قضيتهم العادلة لاستعادة حقوقهم المشروعة وستواصل بذل جهود دؤوبة من أجل ذلك.

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