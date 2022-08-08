محافظ المنوفية يهنئ الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - زار محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون الطالبة ملك عبدالفتاح الشبشيرى الأولى على مستوى الجمهورية (علمى علوم) من مدرسة "تلا" الثانوية الجديدة بنات بمجموع 402 درجة، فى منزلها لتقديم التهنئة لها ولأسرتها على النجاح والتفوق.





جاء ذلك عقب جولة المحافظ الميدانية لمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وحيث أعرب عن سعادته البالغة لحصول الطالبة ملك على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مما يجعلها مصدر فخر لمحافظتها ولأسرتها، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح. وكانت محافظة المنوفية قد حصدت ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022، وهى: الطالبة ملك عبد الفتاح الشبشيرى "الأولى على مستوى الجمهورية علمى علوم"، والطالب محمود مجدى جعفر "الرابع مكرر علمى رياضة"، والطالب عمر مختار صقر "متفوقين رياضيات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين (STEM) بمدينة السادات".

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