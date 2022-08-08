محمد عمر مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى لنهاية الموسم.. رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:27 مساءً - اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة محمد عمر، عقب الاجتماع الذى عُقد اليوم وتم الاتفاق على أن تكون مهمة الجهاز الفني الجديد حتى نهاية الموسم الحالي 2021 - 2022 ، بناءً على رغبة محمد عمر.

ومن المقرر أن يقود الجهاز الجديد تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء استعدادًا للمباراة القادمة أمام النادى الاسماعيلى في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدورى العام الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 باستاد الإسماعيلية، و جاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد على النحو التالى:

محمد عمر - المدير الفني

محمد نور - المدرب العام

عصام ربيع - مدرب

يوسف حمدى - مدرب

مجدى بهلول - مدرب حراس المرمى

بالإضافة إلى الجهاز الإداري والطبي الحالي للفريق

فى سياق متصل كلف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى المدرب محمد لطفى قطب ومجدى بهلول مدرب حراس المرمى بقيادة تدريب سيد البلد بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فنى جديد بعد اعتذار عماد النحاس عن الاستمرار على رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر عقب الخسارة من الأهلى بثلاثية مساء الأحد.

وقسم لطفى اللاعبين إلى مجموعتين الأولى منها خاضوا تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم في مباراة الأهلى بالأمس بينما تدربت المجموعة الثانية على الملعب وذلك استعداداً لمواجهة الإسماعيلى في المباراة المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.