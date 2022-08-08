السفير محمد العرابي: مصر تقوم بدور رائد في إعادة إعمار غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:26 مساءً - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لديها إمكانيات تساعدها من التواجد في غزة وتل أبيب ورام الله.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التاريخ يوضح أن العمليات العسكرية لا تصل إلى حل أو تؤدي لوضع مستقر، ولا بد من اجتماع أطرافها على مائدة الحوار.

ولفت السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تقوم بدور رائد في إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن مصر تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية

وأردف أن هناك خسائر مادية وبشرية كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أنه على الفصائل الفلسطينية معالجة التسريبات التي تأتي من داخلها وتوفر معلومات للعدو تعينه على استهداف قادتها