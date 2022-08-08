محافظ بورسعيد يعلن موعد افتتاح صالة نادى الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الاثنين، للاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة صالة النادى، والتى تشهد أعمال تطوير مكثفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للاعبى النادى من ذوى الاحتياجات الخاصة.

شارك فى الاجتماع السكرتير العام للمحافظة عاطف وجدى والسكرتير العام للمساعد عبد العظيم رمضان، ووكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد والمسئولين عن أعمال التطوير.

وأوضح عادل الغضبان أن صالة نادى الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة، ستنضم للملعب المخصص لدورى الشركات خلال سبتمبر المقبل، مطالبا بتكثيف العمل فى تطوير النادى وتزويده بأحدث الأجهزة الرياضية، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن التطوير يجرى بصورة متكاملة وعلى أعلى مستوى وهو أقل شئ يتم تقديمه لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا فى جميع المحافل والبطولات الدولية التى يشاركون فيها.