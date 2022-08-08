عاجل.. مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تؤكد ضرورة احترام الوضع القانونى للقدس

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالخالق فى كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع فى فلسطين، أن مصر تؤكد ضرورة العمل على مرور السلع لقطاع غزة وتوفير التمويل اللازم لإعادة إعمار القطاع. وتابع عبدالخالق "مصر تجدد التأكيد على أهمية وقف كافة الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطانى"، موضحا أن إسرائيل سمحت للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى. وأوضح مندوب مصر بالأمم المتحدة أن مصر بادرت للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

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