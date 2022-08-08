محافظ الغربية يعلن الانتهاء من مناقشة لائحة قيد وحصر وتشغيل مركبة التوك توك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ ومديرى الإدارات المالية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأوضح رحمى أن هذه اللائحة تأتى كخطوة محلية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التشغيل العشوائى للتوك توك وزيادة أعداده مما تسبب فى صعوبة الحركة المرورية داخل المدن وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات المرورية والجنائية دون إمكانية التعرف على صاحب التوك توك أو سائقه نتيجة لعدم الالتزام بتعليق لوحات معدنية، بجانب قيادة هذه المركبات من قبل الأطفال دون ترخيص، وعليه كان لزاما تقنين وضع هذه الوسيلة بما يتفق للصالح العام وأحكام القانون ووضع نظام لتشغيله فى إطار لائحة ذات بنود شاملة للنظام التشغيلى والمالى.

من جانبهم، أعرب النواب عن اهتمامهم وحرصهم على مشاركة المحافظة فى وضع وصياغة مواد اللائحة، وذلك فى سبيل تقنين وضع هذه المركبات بمختلف شوارع المحافظة مما يساعد على الانضباط العام والسيطرة على حركة هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى تقنين واستيضاح المعلومات الخاصة بمالكى وسائقى التوك توك خاصة كونها وسيلة تنقل ضرورية فى بعض القرى والمناطق بالمدن.

يذكر أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التى نظمتها المحافظة مع النواب فى سبيل وضع حلول جذرية لحصر وتقنين وتحديد خطوط سير التوك توك فى شوارع المحافظة، عقب تقديم النائب أحمد يحى بطلب تقنين هذه المركبة، وسيتم مراجعة تلك اللائحة من خلال الشئون القانونية، وعرضها فى أول مجلس تنفيذى للمحافظة لإقرارها.