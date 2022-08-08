عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلى، خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة، التى قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء فى قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقد أشار الرئيس من جانبه، إلى أن مصر قامت بجهود ومساعى حثيثة ومركزة، لاحتواء الموقف الميدانى، وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أى محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشى فى القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطينى "محمود عباس".

كما أكد الرئيس أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطينى فى تحقيق السلام المنشود، والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية انهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء، تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.