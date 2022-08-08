الزراعة: تحصين 3.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، خلال الحملة التى بدأت فى 14 يوليو الجارى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و750 ألفا و500 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها 883 ألفا و315 رأس أبقار، و434 ألفا و25 رأس جاموس، و375 ألفا و535 رأس أغنام، و57 ألفا و625 رأس ماعز حتى 7 أغسطس الجارى.

وأضاف أنه تم تحصين مليون و561 ألفا و354 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها 763 ألفا و726 رأس أبقار، و421 ألفا و213 رأس جاموس، و317 ألفا و612 رأس أغنام، و56 ألفا و723 رأس ماعز، و2080 رأس جمال حتى 7 أغسطس الجارى أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.