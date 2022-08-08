جدة - نرمين السيد - انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، ليسجل الذهب عيار 21 الذى يقيس متوسط أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية والعالمية، سعر 1065 جنيهًا بعد تسجيله 1068 جنيهًا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انخفاض أسعار الذهب فى التعاملات المسائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.