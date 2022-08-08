عوض تاج الدين: الدولة أنفقت 11.5 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 09:29 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة صرفت 11 مليار جنيه ونصف فى قوائم الانتظار سواء لحالات طبية أو حالات جراحية، قلب أو مخ وأعصاب أو زرع الأعضاء، أو العظام أو تغيير مفاصل.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال اتصال هاتفى ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على، أن الفترة الزمنية لانتظار إجراء الجراحة أقل من الفترات الموجودة فى جميع أنحاء العالم، وكل العمليات تم إجرائها بالمجان، وهى على نفقة التأمين الصحى ونفقة الدولة، مؤكدا أن المريض لا يدفع شيئا.

وأضاف، محمد عوض، قاربنا على المليون ونص حالة تم إجراء عمليات لها خلال الفترة الماضية، كما توجد متابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أسبوعيا لكشوف الحالات وأنواع العمليات، وعدد الحالات التى تم إجراء جراحات لها، وكل هذه الجراحات تتم مهما كان مستواها الفني، مشيدا بالكوادر الطبية التى أجرت هذه العمليات.

وأكد، أن أى حالة تحتاج لعملية يذهب إلى المستشفى كى ترفع تقرير له بحالته الصحية، مضيفا أن الرئيس قدم دعما بـ600 مليون جنيه إضافى للقضاء على قوائم الانتظار.

أوضح أن مصر تشهد انخفاضا فى عدد حالات كورونا منذ 10 أيام، والحالات الموجودة بسيطة إلى متوسطة، ومازال تدفق التطعيمات متوفرة ولدينا 60 مليون جرعة، وكل من يطلب التطعيم يحصل عليه، وأدعوا من لم يأخذ اللقاح يذهب ويحصل عليها، لمقاومة الفيروس وتقليل خطورة المرض.

أما بالنسبة لجدرى القردة، فالمرض منتشر فى كثير من دول العالم، فالحرص من هذا المرض فى منتهى الأهمية، ونحن نطبق الإجراءات الاحترازية لكل ما هو قادم من خارج مصر، ولم تشكل أى حالة إلى الآن فى جمهورية مصر العربية.