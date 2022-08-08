سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة : الشعب الفلسطيني يشعر بالفخر بعد جهود مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، ثمن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد دوره الكبير في وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة بعد شن الاحتلال هجوما على غزة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبير ة ومعه جهاز المخابرات المصرية والوصول إلى الهدنة ووقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحا أن القطاع استقبل ما قامت به مصر بكل المحبة والتقدير.

وأشار إلى أن ما قامت به مصر والرئيس السيسي، ليس للمرة الأولى، مؤكدا أن للدولة المصرية دور كبير على مدار التاريخ في القضية الفلسطينية خاصة وأن الرئيس المصري وجه من قبل بإعمار غزة بعد الهجوم الأخير في شهر مايو.

كما أكد أن الجهود المصرية التي بذلت أكبر من أن تقدر، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعشر بالفخر والاعتزاز لدور مصر وقائد مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.