شوقى: تطوير التعليم الفنى استثمار فى رأس المال البشرى لضمان مستقبل مزدهر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تطوير التعليم الفنى يعد استثمارا فى رأس المال البشرى بما يضمن مستقبلا مزدهرا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التى تمثل مدارس التعليم الفنى المطور.





جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، والتى أقيمت مساء اليوم الإثنين بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وقال الدكتور طارق شوقى إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بدأت الوزارة فى إنشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفنى بالعالم، وذلك عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، مما سيؤدى بالضرورة إلى إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

واختتم الوزير كلمته معربا فيها عن سعادته بتخرج هؤلاء الطلاب والذين يعدون بحق نواة التغيير لنظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى، التى تحتاج إلى دليل ملموس يبرهن على ما قامت به الوزارة من جهود لتطوير مهارات خريجى التعليم الفنى، وتقديم صورة جديدة لخريج التعليم الفنى المصرى، من خلال تطبيق منظومة تعليمية متكاملة تقوم على معلم كفء وطالب شغوف بتلقى العلم، ومناهج دراسية جديدة قائمة على نظام الجدارات تجمع بين الجانبين النظرى والعملى، وعمليات تقييم دورية، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء الصناعيين فى كل ما سبق من عمليات اختيار المعلمين والطلاب، وإعداد المناهج الدراسية، والتقييم الدورى والمستمر؛ وذلك بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة للالتحاق بسوق العمل فور تخرجها، قادرة على دفع عجلة التنمية الصناعية وفق رؤية مصر 2030.

من جانبه، قدم المهندس محمد زكى السويدى، الشكر والتقدير إلى السادة الوزراء والمحافظين وجميع حضور الاحتفالية لحرصهم على مشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم بفرحة التخرج، معربا عن فخره بأبنائه الخريجين، الذين أصبحوا نموذجا يحتذى به فى المجتمع.

وأكد السويدى نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة فى تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، ضمن توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصرى، متمنيا التوفيق لخريجى المدرسة فى حياتهم العملية المقبلة.

وأشار إلى أن رؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية تتركز بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل؛ سعيا نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانيا داخل مصانع الشريك الصناعى (مصانع السويدى).

وقال: "يقضى طلاب المدرسة ثلاثة أعوام دراسية، ويحصل الخريج على شهادتين، الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد)".

وتضم الدفعة الأولى من خريجى مدرسة "السويدى للتكنولوجيا التطبيقية" 123 طالبا فى تخصصات الميكانيكا والكهرباء، وتم إنشاء المدرسة منذ ثلاثة أعوام بقرية ديرب نجم بمحافظة الشرقية وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن توجهات الدولة نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتم خلال الحفل أداء القسم لطلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية دفعة 2022، وعرض فيلم وثائقى عن الطلاب خلال وجودهم بالمدرسة، وتقديم فقرة فنية، وفى ختام الحفل تم تسليم الشهادات للطلاب الخريجين.