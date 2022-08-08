بحث مقترح إنشاء سوقين حضاريين بالقنطرة غرب لحل الأسواق العشوائية

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور سامى هاشم وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية بمجلسى النواب و الشيوخ، لعرض ومناقشة كافة المشكلات العامة التى تخص المحافظة وبحث سُبل التعاون المشترك.
ورحَّب محافظ الإسماعيلية - حسب بيان - بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، مؤكدًا حرصه الدائم على التعاون مع نواب الإسماعيلية، وكافة القوى السياسية لخدمة المواطنين على أرض الإسماعيلية.
ومن جانبهم، وجَّه أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، الشكر للمحافظ وعلى التعاون الدائم والمُثمر مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، بما يخدم المواطنين .
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