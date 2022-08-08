إزالة 12 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعة بفرشوط

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوحدة، فى بيان اليوم الإثنين، إنه تم إزالة 12 حالة تعد بقرى المركز، منها خمس حالات على أراضى أملاك الدولة على مساحة 1350 مترًا بقرى العركى والحاج سلام وحاجر الدهسة البحرى وأربع حالات على الأراضى الزراعية على مساحة 5 قراريط بمدينة "فرشوط" وقرية العسيرات وحالتى تعد على الشارع العام على مساحة 43 مترًا بمدينة "فرشوط" وقرية الكوم الأحمر، وحالة بناء بدون ترخيص على مساحة 525 مترًا.

وأكد حرص أجهزة المحافظة على إنفاذ القانون وعدم السماح بأى تعديات والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات أشرف الداودى محافظ قنا بشأن حماية ثروات البلاد من أراضى الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها ملك للشعب وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها حق للأجيال القادمة.