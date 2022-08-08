محافظة المنيا: حملات نظافة مكبرة وإزالة الإشغالات فى عدة مراكز

وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى شنت حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات بالمدينة شملت شوارع حى شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة، حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوى فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.
وفى مركز ومدينة مغاغة، واصلت الوحدة المحلية جهودها فى تكثيف حملات النظافة، حيث تم رفع وإزالة كافة المخلفات خلال حملة مكبرة للنظافة بحى غرب المدينة، وشملت الحملة طريق مصر أسوان الزراعى وشارع النيابة الإدارية وشارع المدارس وتم خلالها رفع التراكمات والأتربة وتهذيب الحشائش والأعشاب ورفع جميع نقاط التجميع وتفريغ الحاويات من القمامة.
وأضاف البيان أن الوحدة المحلية لمركز المنيا واصلت تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية بأحياء شمال وغرب المدينة وقريتى تله ودمشير ونقلها للظهير الصحراوى، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة.
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