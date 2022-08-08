قنا تبحث حزمة مشروعات مقترحة لعرضها أمام مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس جمعية تنمية المجتمع بدندرة منسق المنصة المحلية للمبادرة فى قنا ياسر عبدالموجود، أن الاجتماع الذى عقد بمقر المجلس القومى للمرأة هو الثانى خلال أقل من 30 يوما، لمناقشة نوعية المشروعات التى يمكن أن تتقدم بها المنصة المحلية بقنا، لعرضها أمام مؤتمر (COP-27)، وقد أثمر الاجتماع عن اقتراح مجموعة من المشروعات، منها عدد من المشروعات البحثية، ومشروعات عملية لخفض الانبعاثات، وأخرى للتكيف مع التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وفى محافظة أسوان، نظمت المنصة المحلية للمبادرة دورة تدريبية عن المشروعات الصغيرة للسيدات الريفيات، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وجمعية الأمل لذوى الإعاقة، وذلك بهدف مساعدة السيدات فى قرية «العونية»، التابعة لمركز إدفو، فى إيجاد فرص دخل لهن من داخل منازلهن، فى مواجهة التغيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان منسق عام المنصة المحلية بأسوان أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ستكون على دخول الأسر الريفية البسيطة ولذلك نستعد لها من الآن بتمكين المرأة من وسائل وسبل مختلفة لزيادة دخلهن لمساعدة أسرهن فى الحصول على فرص عمل خاصة تنفذها من داخل منزلها بوسائل بسيطة.

من جهة أخرى، واستعدادا لقمة المناخ السابعة والعشرين التى ستستضيفها مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أوضاعها فى مجال استخدامات الطاقة وتطوير أدواتها وتحديد أولوياتها فى التعامل مع هذا الملف الذى يتعلق كثيرا بقضية تغير المناخ وتعظيم التنمية البيئية والاقتصادية وتحقيق الاكتفاء من مصادر الطاقة فى إطار أهداف التنمية المستدامة.

وتحظى الطاقة الجديدة والمتجددة بالأولوية فى استراتيجية الطاقة فى مصر وباهتمام الرئاسة المصرية، وهو ما تجلى فى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تعزيز الخطط الوطنية الرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء والطاقة وتوطيد صناعة أجهزة التحليل الكهربائى المستخدمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز خطط إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، فى إطار الاستراتيجيات المصرية التى تطمح لزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الكهرباء إلى 42%، بحلول عام 2035.

وتضمنت مسارات الطاقة الجديدة فى مصر الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى جذبت اهتمام شركات القطاع الخاصة والخبرة الأجنبية.

وفى مجال إنتاج الكهرباء وصلت القدرات فى الشبكة القومية للكهرباء إلى 60 ألف ميجاوات، فى حين بلغت أقصى أحمال الكهرباء فى فصل الصيف 34 ألفا و400 ميجاوات، أى أن الدولة لديها احتياطى آمن من الكهرباء وهو ما سمح لمصر بتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائى مع دول الجوار.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة فى قطاع الكهرباء خلال خطة العام المالى (2021-2022) نحو 43 مليار جنيه.

وتشمل أهم مستهدفات قطاع الكهرباء المصرى، زيادة إنتاج القطاع هذا العام إلى 180 مليار جنيه مقابل نحو 168 مليار جنيه فى العام الماضى.

أما فى مجال إنتاج البترول، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية فقد بلغ إنتاج البترول نحو 616 ألف برميل يوميا، وكان قد تصاعد من 228 ألف برميل يوميا عام 1975 ليتجاوز 500 ألف برميل يوميا عام 1979، واستمر هذا الاتجاه حتى عام 1985 عندما بلغت الإنتاج 882 ألفا.

وفى عام 1986، انخفض إنتاج النفط بمصر ليتراجع إلى 806 آلاف برميل يوميا مقابل 882 ألفا فى العام السابق له.. وفى العام التالى، أى عام 1987، قفز إنتاج النفط بمصر إلى 907 آلاف برميل يوميا، ثم تذبذب فى هذا النطاق قليلا حتى وصل إلى 924 ألف برميل يوميا عام 1995، وهو أعلى معدل سجله إنتاج النفط فى تاريخ البلاد.

وتحتل مصر المركز الرابع إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر وأنجولا فى إنتاج البترول، والمركز الثانى بعد الجزائر فى إنتاج الغاز الطبيعى، عام 2020.

جدير بالذكر أن تنويع مصادر الطاقة فى مصر سمح بتوفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية كما سمح بأن تتحول مصر إلى مركز لتصدير الطاقة، وتعمل مصر على ضبط مزيج الطاقة بحيث تتم المواءمة بين احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة.