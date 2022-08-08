”الرعاية الصحية”: 10 خدمات باستخدام تقنيات غير الجراحية بمستشفى الكرنك بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:23 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إضافة جديدة للخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهي عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تقدم عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي، 10 خدمات متنوعة للمرضى، تشمل علاج آلام (الظهر والرقبة، الصداع الناتج عن الحزام الناري، الصداع النصفي والعنقودي، الانزلاق الغضروفي، خشونة الفقرات والمفاصل، روماتيزم العضلات، الآلام الناتجة عن عرق النسا، الآلام الناتجة عن ضيق القناة العصبية، الآلام المصاحبة للأورام والعلاج الكيماوي، الآلام المصاحبة لالتهاب العصب الخامس).

وأضافت الهيئة، أنه تعمل عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي باستخدام أحدث التقنيات غيرالجراحية، منها التردد الحراري وحقن جذور الأعصاب المسببة للألم، لافتة إلى إتاحة الكشف بعيادة علاج الألم يوم الأربعاء من كل أسبوع عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل عن طريق الإتصال مجانًا بمركز الإتصال الآلي للمنظومة 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الكرنك الدولي، لافتًا إلى أنها ضمن المستشفيات التابعة للهيئة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وتابع السبكي: أنه تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبري في مختلف المجالات، ومن أهمها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا في هذا الصدد أن الأقصر أصبح لديها نظام صحي قوي وهو التأمين الصحي الشامل الذي أحدث تحول في القطاع الطبي يضاهي أكبر نظم الصحة العالمية.