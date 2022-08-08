الأوقاف: للمرة الأولى إقامة الأسبوع الثقافى فى سبع محافظات فى وقت واحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم للمرة الأولى إقامة الأسبوع الثقافى فى سبع محافظات فى وقت واحد، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم 13 أغسطس الجارى وحتى يوم الأربعاء الموافق 17 نفس الشهر.





وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، أن فعاليات الأسبوع الثقافى ستقام فى المساجد التالية: "مديرية أوقاف القاهرة بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، ومديرية أوقاف الجيزة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومديرية أوقاف الغربية بالمسجد الأحمدى بطنطا، ومديرية أوقاف الدقهلية بمسجد النصر بالمنصورة، ومديرية أوقاف الإسكندرية بمسجد شرق المدينة، ومديرية أوقاف أسيوط بمسجد ناصر بأسيوط، ومديرية أوقاف الشرقية بمسجد الفتح بالزقازيق". وأفادت الوزارة بأن محاضرات الأسبوع الثقافى ستعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

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